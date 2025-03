Il Prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha disposto misure straordinarie per garantire il corretto svolgimento dell'incontro di Champions League tra F.C. Internazionale e Feyenoord Rotterdam, previsto per l'11 marzo allo stadio "G. Meazza".

Per prevenire turbative all'ordine pubblico, sarà vietata la vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché la vendita per asporto in contenitori di vetro e lattine, sia in forma fissa che ambulante.