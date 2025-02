L'Over (che ha prevalso negli ultimi due scontri diretti) è in vantaggio, a 1,60, sull'Under, indicato a 2,20. Fra i risultati esatti in pole, in lavagna, il 2-0 a 6, seguito dall'1-0 a 7. Se l'1-1 si gioca a 10, si sale a 23 per lo 0-1 genoano.MARCATORI – Lautaro Martinez non ha mai segnato contro il Genoa, affrontato sette volte: il suo primo gol contro i rossoblù vale 2, per interrompere il digiuno delle ultime quattro giornate.