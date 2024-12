Inter, quanti gol dai difensori! Il confronto con le altre è impressionante

L'Inter ha segnato 42 gol in 16 partite, gli stessi dell'Atalanta che però ha una distribuzione diversa

Inter e Atalanta condividono il primato alla voce gol realizzati dopo 17 giornate, anche se la squadra di Simone Inzaghi deve ancora recuperare i 73' finali del match contro la Fiorentina, interrotto per il malore occorso a Bove. L'Inter ha segnato 42 reti, con ben 14 giocatori a segno, record della Serie A in condivisione con la Lazio. A fare la voce grossa è, ovviamente, Marcus Thuram con 12 gol ma, a risaltare, è il dato relativo ai gol dei difensori.

Se infatti l'exploit atalantino è dettato anche dall'alto numero delle reti arrivate dai centrocampisti (ben 20 contro i 12 dell'Inter) e dell'attacco (21 gol della squadra di Gasperini, 18 per quella di Inzaghi), è in difesa che l'Inter fa la voce grossa. Il gol contro il Como di Carlos Augusto è il numero 11 di un difensore nerazzurro. Un dato clamoroso, suddiviso anche equamente visto che Dimarco e Dumfries, esterni a tutta fascia, sono arrivati già a 3 reti, con Carlos Augusto a quota 2 e Darmian, Bisseck e De Vrij a quota 1. Ancora a secco di reti Bastoni, però autore di ben 4 assist, già uno in più di tutta la passata stagione. Numeri appunto stratosferici, più del doppio delle prime inseguitrici di questa particolare classifica, ossia Fiorentina, Juventus, Napoli e Udinese, ferme a quota 5. Il Milan, poi, è a quota 4 mentre l'Atalanta è ferma a 0 al pari di Bologna, Lecce e Como.