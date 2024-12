Alessandro Bastoni è intervenuto ai microfoni di Skysport dopo la vittoria per due a zero contro il Como. Il giocatore nerazzurro ha affermato: «Quanto pesano questi punti? Tanto, anche in gare in cui non siamo brillanti al cento per cento perché stiamo giocando veramente tanto e ci mancano uomini importanti. Ed è stato fondamentale recuperare Carlos che gioca in diversi ruoli. Poi le altre hanno già giocate tutte ed era importante dare una risposta positiva questa sera».