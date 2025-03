GLI ASSIST DI BISSECK E DUMFRIES

L'appoggio di testa di Dumfries per il gol di Arnautovic che ha dato il via alla rimonta nerazzurra e la sponda di Bisseck al limite per la rete del pareggio di Calhanoglu sono gli altri tasselli della lunghissima battaglia nerazzurra alla ricerca dei tre punti, arrivati dopo l'autorete di Kyriakopoulos.

Il difensore tedesco ha servito il suo secondo assist nelle ultime tre partite casalinghe in Serie A, mentre l'esterno olandese con il tocco per Arnautovic ha preso parte a otto gol in questa Serie A (sei reti e due assist in 24 partite), tante partecipazioni quante quelle fatte registrare nell'intero scorso campionato (4G+4A in 31 presenze).

I GOL DI ARNAUTOVIC

La ricerca del gol nerazzurro è passata da ben 14 tiri tentati nel corso del primo tempo contro il Monza (in questa Serie A non aveva mai provato così tante conclusioni in una prima frazione del torneo): un assedio che ha trovato sfogo nel gol firmato da Marko Arnautovic.

L'attaccante nerazzurro è andato a segno per due presenze di fila in casa (contro Fiorentina e Monza) per la prima volta dalla serie di tre registrata tra agosto e settembre 2020 con il Bologna e ha raggiunto la sua 350ª presenza nei maggiori cinque campionati europei.

(Fonte: Inter.it)