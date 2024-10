L’Inter risponde al Napoli: duello Scudetto in quota, la Juve perde terreno

Il pensiero dei bookmakers e i numeri sulla corsa per il titolo di Serie A dopo il turno infrasettimanale di campionato

La vittoria a San Siro ha tolto ogni rimanente dubbio ai bookie: è il Napoli la vera antagonista dei campioni d'Italia in carica. Su Sisal e Planetwin365, infatti, la quota scudetto per gli azzurri vale ora tra 2,50 e 2,55, in netto calo rispetto al 5,50 di inizio stagione.