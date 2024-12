"Per la sfida odierna a San Siro, Inzaghi non potrà prescindere dal suo goleador e lo testimoniano anche questi primi tre mesi e mezzo di stagione in cui il tecnico piacentino in campionato non si è mai privato di Thuram, schierandolo sempre titolare in 14 partite, inclusa quella poi sospesa con la Fiorentina. La quindicesima metterà le radici nel passato, contro la squadra della città in cui tutto è cominciato".