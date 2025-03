Passati gli ottavi di finale di Champions League in maniera agevole, con una doppia vittoria tra andata e ritorno contro il Feyenoord, l’Inter è ancora in corsa per il Triplete, quindici anni dopo. Nei quarti di finale c’è lo spauracchio Bayern Monaco, avversario della finalissima 2010, match che sancì il capolavoro nerazzurro. I bookmaker, memori di quell’impresa credono in un nuovo Triplete, offerto a 33 dai betting analyst di Sisal e Snai.

Per completare l’opera, sarà proprio la Champions l’ostacolo maggiore: i nerazzurri partono tra gli outsider in Europa, dati a 9 su Better, mentre è alla portata la doppietta italiana: Inzaghi è in pole in Serie A e Coppa Italia, con il successo in entrambe le competizioni visto a 1,85 volte la posta.