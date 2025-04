Inter, rincorsa al “Triplete”: favorita in Italia, rischio Champions in quota

L’Inter ci crede. 15 anni dopo il capolavoro targato Josè Mourinho, Simone Inzaghi punta al Triplete, un obiettivo possibile anche per i bookmaker

L’Inter ci crede. Quindici anni dopo il capolavoro targato Josè Mourinho, Simone Inzaghi punta al Triplete, un obiettivo possibile anche per i bookmaker, come riportato da Agipronews infatti: si gioca a quota 28 su Better la possibilità di portare a casa Serie A, Coppa Italia e Champions.