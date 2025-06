In attesa dei prossimi colpi di mercato, l’Inter si prepara al Mondiale per Club con una rosa parzialmente rinnovata

In attesa dei prossimi colpi di mercato, l’Inter si prepara al Mondiale per Club con una rosa parzialmente rinnovata e con diversi volti giovani pronti a mettersi in mostra. Due i volti nuovi ufficiali. Petar Sucic , che indosserà la maglia numero 25, e Luis Henrique , esterno brasiliano reduce da un’ottima stagione all’Olympique Marsiglia.

"Insieme ad alcuni giovani della Primavera e – presumibilmente – ai rientranti Valentin Carboni, Pio Esposito e Palacios. Gli acquisti dell’Inter per il Mondiale per club. Ovviamente la campagna rafforzamenti nerazzurri non è finita qui, anche se i prossimi colpi verranno definiti nelle prossime settimane, anche perché gli stati maggiori dell’Inter, salvo cambiamenti, viaggeranno per gli Usa".