Il detentore del record per chilometri percorsi era Marcelo Brozovic. L'ex nerazzurro negli ottavi di finale del Mondiale in Qatar, aveva percorso 16,7 chilometri contro il Giappone. Sucic a gennaio è stato acquistato dall'Inter per 14 milioni di euro più 2,5 di bonus e il 10% di rivendita sulla plusvalenza.