Inter, traguardo condiviso per Barella e De Vrij: 250 presenze in nerazzurro

182 presenze in campionato, 18 in Coppa Italia, 46 nelle Coppe Europee (40 in Champions League, 6 in Europa League) e 4 in Supercoppa Italiana, il tutto condito da 23 reti: le 250 presenze di Barella con l'Inter rappresentano una storia costituita da talento puro, determinazione e senso di appartenenza.