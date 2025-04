Inter, da Triplete a zero titoli? Ecco le quote dei bookmakers

L'Inter è ancora in lotta per vincere tutto ma i bookmakers hanno iniziato a quotare anche lo scenario che prevede zero titoli

Matteo Pifferi Redattore 23 aprile - 19:15

Arrivare al 23 aprile in lotta per ogni trofeo è il sogno di ogni società, ma nel decisivo rush finale l'Inter è sì in lotta per Scudetto, Coppa Italia e Champions League, ma in tutte e tre le competizioni Lautaro e compagni sono in una situazione di estrema incertezza.