La risposta sull'Inter in Serie B in cambio della vittoria a Sanremo data da Rose Villainha generato tutta una serie di domande alle cantanti in gara a Sanremo e risposte social sulle squadre del cuore. E sono di tenore diverso quelle che sono arrivate da Noemi, tifosa della Roma e Francesca Michielin, dichiarata fede juventina.