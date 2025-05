Una giornata speciale anche per un altro motivo: Inzaghi ha infatti collezionato la sua 150ª panchina in Serie A alla guida dell’Inter, consolidando un percorso costellato di successi e continuità.

Con la rete di Zalewski, l’Inter ha raggiunto un altro primato storico: sono 19 i marcatori diversi in questa Serie A, mai così tanti in una singola stagione per il Club nel massimo campionato. Un dato che certifica la profondità, la versatilità e la qualità della rosa a disposizione di Inzaghi.

La partenza sprint è un marchio di fabbrica: nessuna squadra ha segnato più dell’Inter nei primi 15 minuti di gioco in questa Serie A (11 gol, al pari della Fiorentina). In fase difensiva, i nerazzurri confermano la loro solidità: solo l’Atalanta (11) vanta più clean sheet in trasferta rispetto all’Inter (nove, come il Napoli).