L'Inter si è fermata al pareggio nel derby, ma le immagini della partita raccontano altro. Tante, tantissime le occasioni create. La sfortuna ha poi deciso di mettere non uno ma tre bastoni tra le ruote dei nerazzurri. Tre i pali presi nel secondo tempo. Yann Bisseck apre le danze di testa al 66', lo segue Thuram all' 81' e infine li raggiunge Dumfries al 91'. Tre volte lo stesso e identico palo. Difficile non impazzire.