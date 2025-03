Simone Inzaghi, espulso nel finale di Inter-Udinese, non sarà in panchina nella gara contro il Parma. Dopo la vittoria siparietto a Sky

Simone Inzaghi, espulso nel finale di Inter-Udinese , non sarà in panchina nella gara contro il Parma. Dopo la vittoria di San Siro il mister ha parlato ai microfoni di Skysport per analizzare la prestazione dei suoi ragazzi e ha anche tirato le orecchie a Beppe Bergomi e Luca Marchegiani, in quel momento in studio a commentare.

"Abbiamo perso lucidità e distanze dopo il loro gol e non abbiamo più giocato. Mi fa piacere condividere le difficoltà ma mi fa piacere anche condividere il primo tempo che avete visto. È stato un grande primo tempo da grandissima squadra contro una squadra fisica che mette in difficoltà tutti. Chiaramente al gol incassato siamo mancati in lucidità e la squadra non ha giocato come prima, siamo andati in difficoltà.