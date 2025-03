Italia-Germania in equilibrio a San Siro: in quota spicca Frattesi-gol

Due partite in quattro giorni per decidere il proprio destino in Nations League. Tra Milano e Dortmund, l’Italia si gioca l’accesso alla Final Four e lo fa contro la Germania, mai battuta negli ultimi sei precedenti, e che nel testa a testa per il passaggio del turno parte avanti: le quote Snai, infatti, premiano la nazionale tedesca a 1,55, con gli Azzurri a 2,45.