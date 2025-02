TIKUS SUPER STATS

È una stagione molto positiva fin qui per Marcus Thuram che sta continuando a sfornare prestazioni di qualità e quantità. L'attaccante francese ha segnato 13 gol in questa Serie A, tanti quanti ne aveva realizzati nel 2023/24 e anche nel 2022/23 in Bundesliga con il Borussia Mönchengladbach: non ha mai fatto meglio in una singola stagione nei cinque grandi campionati europei.