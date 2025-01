La cocente sconfitta subita in rimonta nella semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan, la sola vittoria ottenuta nelle ultime sei di campionato per un distacco di 12 punti dalla vetta. Non è partita nel migliore dei modi l’avventura di Thiago Motta alla Juventus, per un rendimento che nelle scorse ore ha fatto storcere il naso ai tifosi e non solo. Anche per i bookmaker, infatti, il tecnico bianconero non è così intoccabile: nel giro di poche settimane crolla da 25 a 7,50 la quota dell’esonero entro fine campionato, prima volta in singola cifra da agosto in avanti.