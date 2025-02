Questa sarà la 184ª sfida tra Inter e Juventus in Serie A. Sono 49 le vittorie nerazzurre, 87 quelle dei bianconeri, completano il quadro 47 pareggi.

L’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime tre sfide contro la Juventus in campionato. Questa sarà la sesta volta nella storia della Serie A in cui l’Inter affronterà la Juventus con più di 10 punti di vantaggio in classifica.