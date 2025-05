In questi giorni si è parlato molto della rissa sfiorata in Kings League tra Fedez e lo streamer Blur. Il rapper ha spiegato con una nota sui social i motivi della sua enorme rabbia: "Avevo Blur a fianco a me in postazione e ho dovuto sentire chiaramente lo stesso augurare la morte, usare l’epiteto “tumore” e insultare pesantemente i miei giocatori e il mio staff durante tutta la partita. Non esiste un altro presidente che si sia mai permesso di creare un clima così di m***** come riesce a fare lui. Sinceramente sono stupito di me stesso che la situazione non sia trascesa ulteriormente, mi sono comportato di conseguenza. Vedo che a quanto pare la linea che si è voluta prendere è questa, dunque sappiate che se esci dalla tua cameretta e vai dal primo che passa ad augurargli un tumore potrebbe succedere che prima o poi una pizza in faccia potrebbe arrivarti soprattutto se incontri qualcuno che un tumore lo ha avuto per davvero”, ha concluso.