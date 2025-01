Lautaro è tornato. Dopo un periodo di appannamento, il Toro è tornato a segnare con regolarità. In gol anche contro il Lecce, un sinistro dal limite dritto all'incrocio.

Un gol che ha una certa importanza per il capitano nerazzurro, infatti Lautaro (112) è diventato in solitaria il secondo miglior marcatore straniero nella storia dell’Inter in Serie A: superato Mauro Icardi (111). Solo Stefano Nyers ha segnato di più (133) dell'argentino con i nerazzurri nella competizione. Allungo.