Inter e Napoli se arrivano a pari punti? Niente classifica avulsa e niente scontri diretti, si va allo spareggio. È il contenuto del video postato ieri da Lisa Offside sui suoi profili social per avvicinarsi alla partita tra Bologna e Inter. Un presentimento sul risultato finale che ha visto la vittoria del Bologna e quindi Inter e Napoli prime a pari punti. Ecco come ha 'spiegato' la curiosa coincidenza la creator digitale, che collabora con Sky per raccontare i dietro le quinte delle partite di campionato e Champions League: LEGGI QUI.