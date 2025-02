Marcelo si ritira dal calcio giocato a 36 anni: solo al Real ha vinto 25 trofei

Idolo dei tifosi di Fluminense e Real Madrid, il laterale brasiliano lascia il calcio con una bacheca personale piuttosto ricca: 5 Champions League, 4 Mondiali per club, 3 Supercoppe europee, 6 titoli della Liga, 2 Coppe del Re, 5 Supercoppe di Spagna, 2 campionati Carioca, 1 Coppa Libertadores, 1 Recopa Sudamericana. In carriera ha giocato anche per una stagione, 2022-'23, in Grecia, nell'Olympiacos Pireo.