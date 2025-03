Compie oggi gli anni il pallone d’oro tedesco, entrato anche nella Hall of Fame dell’Inter

"Indimenticabile la punizione decisiva contro il Napoli nella sfida Scudetto e il rigore contro la Roma nella finale di Coppa Uefa. Nel 1990, dopo un Mondiale da protagonista con la Germania, Matthäus vinse il Pallone d'Oro, alzato al cielo di San Siro davanti al popolo nerazzurro. Il suo amore per l'Inter è stato suggellato con l'ingresso nella Hall of Fame del Club, riconoscimento che conferma tutto il suo straordinario talento. Tanti auguri a Lothar Matthäus da FC Internazionale Milano e da tutti i tifosi". È il messaggio di auguri da parte dell'Inter per l'ex giocatore che oggi compie 64 anni.