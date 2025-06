Qualche mese fa Maxi Lopez era stato interpellato in merito alla travagliata separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi. “Avete visto come cambiano le cose?”, aveva detto ai giornalisti. “Le cose alla fine vengono fuori e la verità esce. Mauro non ha mai voluto affrontarmi e non ha mai voluto parlare”, aveva sostenuto l'ex calciatore, spiegando di non aver mai avuto la possibilità di chiarirsi con l'ex compagno di Wanda. “Abbiamo un discorso in sospeso, vediamo se ci sta”, aveva concluso Maxi Lopez. Oggi l'ex calciatore è stato nuovamente contattato per un commento sulla continua guerra tra Wanda e Icardi per l'affido delle figlie. Le sue dichiarazioni hanno sorpreso tutti: LEGGI QUI.