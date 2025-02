L’Inter è un rullo compressore soprattutto in trasferta: otto vittorie su 10 gare esterne in questa Serie A, un primato condiviso con Napoli, Liverpool e Marsiglia nei cinque maggiori campionati europei. E non solo: i nerazzurri sono l’unica squadra ancora imbattuta fuori casa, un dato che certifica la straordinaria mentalità vincente del gruppo.