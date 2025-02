Milan-Inter, i precedenti: la storia sorride ai colori nerazzurri, i numeri

In Serie A, la storia sorride ancora ai colori nerazzurri: l'Inter è infatti la squadra che ha battuto più volte il Milan nel massimo campionato italiano, con ben 70 successi in 181 sfide. Ma non è tutto, l’attacco interista è quello che segnato più reti contro i rossoneri, rispetto a qualsiasi altra avversaria., sono 259 i gol segnati.