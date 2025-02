L'Over – uscito negli ultimi quattro precedenti – è in leggero vantaggio, a 1,80, sull'Under, indicato a 1,90. Fra i risultati esatti in pole, in lavagna, l'1-1 –come a novembre 2021 – a 7,25, seguito dallo 0-1 a 7,50 e dallo 0-2 – come nell'andata della semifinale di Champions League 2023 – a 9,75. Si sale a 12,50 per l'1-0 milanista.

Per Lautaro Martinez potrebbe essere il derby del dieci: decima rete in carriera contro il Milan e decimo centro in campionato. I bookmaker gli danno fiducia e lo piazzano in pole, in quota gol a 2,60 su bet365 e 2,70 su William Hill. In scia il compagno di reparto Marcus Thuram, a 2,80, in lotta per la classifica cannonieri.

Occhio all'ex Hakan Calhanoglu, rientrato dall'infortunio e offerto a 4,33. Sul fronte milanista, con Alvaro Morata vicino al Galatasaray, Sergio Conceicao si affida al miglior marcatore rossonero in Serie A, Christian Pulisic, proposto a 3,80 e a segno in entrambi i derby stagionali. Subito dietro Rafa Leao a 3,90. Spazio all'uomo della Supercoppa Tammy Abraham, visto a 4. In evidenza anche l'altro bomber milanista di campionato, Tijjani Reijnders, offerto a 4,80.

(Foto: DVA/Agipro)