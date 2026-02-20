FC Inter 1908
Arriva a Milano il primo talk dedicato all’Inter: Nerazzurra show. Si tratta di un Talk show interattivo, tra opinioni sull'Inter, quiz e giochi col pubblico, organizzato da Radio Nerazzurra al Teatro del Borgo, in zona Paolo Sarpi.

Lo spettacolo si articola tra gag, dibattiti e sull’Inter del passato, del presente e quella che vedremo nella prossima stagione, coinvolgendo anche il pubblico presente.

Lapo De Carlo presenterà la serata, insieme a Zighi, speaker e cantante, con ospiti del mondo dello spettacolo e giornalisti di provata fede nerazzurra come Gianluca Impastato (Chicco d'oliva), Sergio Sironi e Luca Mastrangelo.

A loro si aggiungono la verve di Tancredi Palmeri e dalla redazione di Radio Nerazzurra: Gabriele Borzillo, Giorgio Beltrami e Stefano Zambelli. Sul palco anche uno dei portieri simbolo della storia nerazzurra: Ivano Bordon. Prevista anche una presenza a sorpresa.

La data è il 24 marzo e i biglietti si prendono attraverso questo indirizzo: https://nerazzurra-media-srl.s2.yapla.com/it/event-104808

