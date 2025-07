Danilo D'Ambrosio ha smentito prontamente nella giornata di oggi la fake news che parlava di un suo ritiro dal calcio. Il calciatore ha taggato direttamente il giornalista di calciomercato con queste parole: "Non so chi ti abbia potuto dare questa notizia, ma di certo del mio futuro non sai nulla". L'ex giocatore dell'Inter è intervenuto in prima persona, ma il "danno" ormai era fatto. Di questo ha parlato la moglie Enza sul suo profilo social: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. La moglie di Danilo D'Ambrosio ha infatti ricevuto una quantità enorme di messaggi e ha voluto fare una precisazione importante.