Le nozze che hanno visto trionfare l'amore tra Benjamin Pavard e Kleofina Pnishi hanno regalato spettacolo a tutti i livelli. Una tre giorni che si è snodata in Costiera Amalfitana partendo dalla Basilica Sant'Eustachio di Ravello, dove si è svolta la cerimonia civile molto intima. La sposa ha raccontato in esclusiva a Vogue tutti i dettagli delle nozze e degli abiti scelti, soffermandosi anche su come sia nata la loro storia d'amore: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. Kleofina ha raccontato alla rivista come si sono conosciuti e come è nata la loro relazione.