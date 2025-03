Sono 157 i precedenti in Serie A tra Napoli e Inter: i nerazzurri conducono il bilancio con 70 vittorie, contro 47 degli azzurri, completano 40 pareggi.

L’Inter è rimasta imbattuta in quattro delle ultime cinque trasferte contro il Napoli in campionato. Inoltre, i nerazzurri hanno sempre segnato nelle ultime 13 gare contro i campani in Serie A.