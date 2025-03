Napoli-Inter, i precedenti indimenticabili: campioni, vittorie e gol storici

Dopo il pareggio del 1989 l'Inter colleziona due pareggi e una sconfitta in casa del Napoli. Nel 1992/93 però i nerazzurri trovano una vittoria di grande carattere contro i partenopei. Lo scontro diretto in campionato arriva molto presto, alla 3ª giornata: l'Inter, allenata da Osvaldo Bagnoli, affronta il match con grande personalità. La gara viene sbloccata da una bella girata in area del tedesco Matthias Sammer al 9'; tre minuti più tardi ci pensa Totò Schillaci con un potente diagonale a siglare il gol del 2-0 che tramortisce il Napoli. Nel finale gli azzurri accorciano con una rete di Fonseca: l'Inter però difende il risultato e ritrova dopo 8 anni la vittoria in casa del Napoli.

Un successo che viene seguito da un pareggio per 0-0 e da un'altra vittoria nella stagione 1994/95: il 7 maggio l'Inter vola all'allora stadio San Paolo per affrontare il Napoli. Si tratta di uno scontro diretto importante in chiave qualificazione europea: la sfida viene vinta nettamente dall'Inter per 1-3. Le marcature vengono aperte da un bel diagonale di sinistro di Pierluigi Orlandini: il Napoli ha l'occasione di pareggiare su rigore con Rincon, ma Pagliuca neutralizza il tiro del colombiano. Dopo aver subito l'1-1 di Cruz l'Inter trova i colpi della vittoria: prima Berti in tuffo di testa segna il 2-1, poi Dennis Bergkamp fissa il risultato sul 3-1 con un gol straordinario al termine di una strepitosa azione personale.

Gli ultimi due successi degli anni '90 arrivano uno di seguito all'altro: nel 1996/97 l'Inter vince per 1-2. Si tratta di un campionato molto diverso per le due squadre: i nerazzurri lottano per le zone alte della classifica, mentre i partenopei si ritrovano a lottare per la salvezza. La sfida viene decisa dai gol di Marco Branca e Youri Djorkaeff, con la rete di Caccia nel finale che serve solo a dimezzare lo svantaggio del Napoli.

La stagione successiva l'Inter di Gigi Simoni incontra il Napoli alla 6ª giornata: il match finisce 0-2 per i nerazzurri, spinti da una delle sole tre reti di Fabio Galante con la maglia dell'Inter. L'autogol di Turrini sancisce la sconfitta dei partenopei, che a fine anno retrocedono in Serie B. L'Inter termina il campionato in seconda posizione e vince la Coppa UEFA nella finale di Parigi contro la Lazio.

Il Napoli torna in Serie A per una sola stagione nel 2000/01, poi lascia il massimo campionato fino al 2007/08. Nel 2009/10 Napoli-Inter finisce 0-0, mentre l'anno successivo la gara del San Paolo termina con il risultato di 1-1: la partita viene aperta da un gol meraviglioso di Samuel Eto'o, segnato con un potente tiro da fuori area. La rete del pareggio porta la firma di Zuniga.

Dopo il pareggio di maggio 2011 l'Inter perde per tre stagioni consecutive in casa del Napoli, ritrovando il pareggio nel 2014/15: la partita è tesa, combattuta e piena di colpi di scena. Dopo un primo tempo finito a reti bianche il Napoli prende il largo con un colpo di testa di Hamsik e un grande gol di Higuain. La gara sembra indirizzata, ma l'Inter ha grande cuore e trova il pareggio con le reti di Palacio e Icardi, a segno su rigore nel finale del match. La partita finisce così con il punteggio di 2-2.

La stagione 2019/20 è quella in cui viene finalmente interrotto il digiuno di vittorie: l'Inter schianta il Napoli con un netto 1-3 nel giorno dell'Epifania. I nerazzurri vengono trascinati da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez: il primo segna due gol nel corso del primo tempo, poi Milik accorcia le distanze. Il successo interista viene sigillato dalla rete del Toro nella ripresa, bravissimo a fulminare Meret con un movimento da grande centravanti. Un successo atteso dal 1997: 23 anni dopo l'Inter ritrova la vittoria a Napoli.

Nei due anni successivi l'Inter ottiene due pareggi per 1-1: nel 2020/21 i nerazzurri, che corrono a grande velocità verso la conquista del 19° Scudetto, affrontano il Napoli il 18 aprile. Dopo essere passata in svantaggio per uno sfortunato autogol di Handanovic, l'Inter trova il gol del pari con un gran tiro dalla distanza di Christian Eriksen. La rete del danese regala così un punto importante alla squadra nerazzurra. Nel campionato 2021/22 la partita si svolge con un andamento simile, con il Napoli in vantaggio con un rigore di Insigne e il pareggio nerazzurro firmato da Dzeko nel corso della ripresa.

L'ultimo capitolo della storia di Napoli-Inter risale alla scorsa stagione, una vittoria netta degli uomini di Simone Inzaghi. Il 3 dicembre 2023 l'Inter vince allo stadio Diego Armando Maradona per 0-3, schiantando i Campioni d'Italia in carica. I gol sono degli autentici capolavori di Hakan Calhanoglu, Nicolò Barella e Marcus Thuram: un successo che di fatto rappresenta un passaggio di consegne tra i vincitori del campionato 2022/23 e i futuri Campioni d'Italia, l'Inter che conquista il 20° Scudetto e la Seconda Stella.

