Né il club né il giocatore hanno fornito dettagli sull'infortunio. Secondo i media brasiliani si è trattato di un piccolo edema alla coscia. "Purtroppo fa parte del calcio... Oggi non è stato possibile, torneremo più forti", ha detto Neymar dopo la sconfitta della sua squadra domenica. Dopo la trasferta al carnevale di Rio, mercoledì si è allenato normalmente. E secondo lui, l'infortunio che lo ha privato della semifinale contro il Corinthians è avvenuto giovedì, il giorno in cui era stato convocato per le partite del Brasile contro Colombia e Argentina, il 20 e 25 marzo, nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026. Nel 2019, mentre giocava per il Paris SG, Neymar era già stato criticato per essere andato al carnevale di Rio mentre si stava riprendendo da una frattura al piede.