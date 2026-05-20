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Festa privata dell’Inter, a Parpiglia non sfugge un particolare: “Prima cena ufficiale per…”

Festa privata dell’Inter, a Parpiglia non sfugge un particolare: “Prima cena ufficiale per…” - immagine 1
L'area sportiva dell'Inter ha festeggiato in una location esclusiva, c'è un particolare che non è sfuggito al giornalista esperto di gossip
Redazione1908

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Il bagno di folla intorno all'Inter di Chivu per la vittoria del ventunesimo scudetto ha trasformato la domenica di campionato in una lunga festa senza fine. Cori e fuochi d'artificio hanno accompagnato il pullman scoperto della squadra per le vie milanesi. Lunedì l'area sportiva dell'Inter si è ritagliata un momento di festa privata in una location suggestiva. La proprietà Oaktree, il Presidente e CEO Giuseppe Marotta, la dirigenza, la squadra con il mister e lo staff si sono ritrovati per un momento di condivisione e celebrazione. Alla festa erano presenti anche mogli e fidanzate. Spazio anche al gossip, insomma. Gabriele Parpiglia ha voluto sottolineare l'ufficializzazione di una relazione protetta sempre con il massimo riserbo: CONTINUA A LEGGERE.

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