Il bagno di folla intorno all'Inter di Chivu per la vittoria del ventunesimo scudetto ha trasformato la domenica di campionato in una lunga festa senza fine. Cori e fuochi d'artificio hanno accompagnato il pullman scoperto della squadra per le vie milanesi. Lunedì l'area sportiva dell'Inter si è ritagliata un momento di festa privata in una location suggestiva. La proprietà Oaktree, il Presidente e CEO Giuseppe Marotta, la dirigenza, la squadra con il mister e lo staff si sono ritrovati per un momento di condivisione e celebrazione. Alla festa erano presenti anche mogli e fidanzate. Spazio anche al gossip, insomma. Gabriele Parpiglia ha voluto sottolineare l'ufficializzazione di una relazione protetta sempre con il massimo riserbo: CONTINUA A LEGGERE.