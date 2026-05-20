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Festa privata dell’Inter, a Parpiglia non sfugge un particolare: “Prima cena ufficiale per…”
Il bagno di folla intorno all'Inter di Chivu per la vittoria del ventunesimo scudetto ha trasformato la domenica di campionato in una lunga festa senza fine. Cori e fuochi d'artificio hanno accompagnato il pullman scoperto della squadra per le vie milanesi. Lunedì l'area sportiva dell'Inter si è ritagliata un momento di festa privata in una location suggestiva. La proprietà Oaktree, il Presidente e CEO Giuseppe Marotta, la dirigenza, la squadra con il mister e lo staff si sono ritrovati per un momento di condivisione e celebrazione. Alla festa erano presenti anche mogli e fidanzate. Spazio anche al gossip, insomma. Gabriele Parpiglia ha voluto sottolineare l'ufficializzazione di una relazione protetta sempre con il massimo riserbo: CONTINUA A LEGGERE.
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