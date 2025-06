Dopo la stagione in prestito all'Ajax, Daniele Rugani ha fatto ritorno alla Juventus, per aggregarsi al gruppo agli ordini di Tudor. La Juventus ha esordito nel Mondiale per club contro l'Al-Ain, battendolo per 5:0. Per il difensore bianconero è un momento molto complicato a livello personale. Michela Persico ha confermato la rottura con il calciatore bianconero. La causa? Un tradimento da parte del giocatore della Juventus, che avrebbe condotto una storia in parallelo al matrimonio. Il giornalista Gabriele Parpiglia ha raccontato il retroscena legato alla pubblicazione della notizia (e di una foto compromettente) sulla sua newsletter: LEGGI QUI.