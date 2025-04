Patrizia sarà in libreria con la sua autobiografia 'Semplicemente io'. Nel libro spazio anche agli aneddoti curiosi, anche su Berlusconi

Patrizia Rossetti è stata ospite di Monica Setta a 'Storie di donne al bivio week end' nella puntata andata in onda sabato alle 15 su Rai2. Patrizia sarà in libreria con la sua autobiografia 'Semplicemente io'. Nel libro spazio anche agli aneddoti curiosi, in particolare quello legato a Silvio Berlusconi: CONTINUA A LEGGERE