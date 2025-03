Paura per il calciatore uruguaiano Nicolás Fonseca, attualmente in forze al club messicano Leon

Paura per il calciatore uruguaiano Nicolás Fonseca, attualmente in forze al club messicano Leon. Secondo quanto riportano i media locali, il giocatore 26enne - figlio di Daniel, ex Juventus, Roma, Como, Cagliari e Napoli - è stato rapito per alcune ore e derubato della sua auto mentre si dirigeva all'allenamento.