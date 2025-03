Oggi termina la squalifica di Pogba: ecco dove potrebbe tornare a giocare

E' sempre rimasto in contatto con l'allenatore dei Blues Didier Deschamps. Ma a chi potrebbe interessare un giocatore la cui ultima partita risale al 3 settembre 2023 con la Juve? Durante una delle sue rare apparizioni pubbliche, sul canale Twitch di AmineMaTue a gennaio, ha spiegato di aver ricevuto "proposte, cose non molto interessanti", come "andare a giocare in Russia, ma non è quello l'obiettivo". Un contratto, ha ammesso, "non dipende da me, ma da molte altre cose". L'Inter Miami di David Beckham potrebbe essere una soluzione.