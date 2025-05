Mauro Icardi sta trascorrendo giorni felici a Istanbul in compagnia della fidanzata China Suarez e dei figli di lei. L'argentino ha partecipato ai festeggiamenti per la vittoria del Galatasaray del campionato turco e lo ha fatto in grande stile. Osannato e celebrato come una rockstar, il giocatore di Rosario ha restituito un po' dell'affetto che i tifosi gli riservano da sempre. Non sono mancate le polemiche. In tanti hanno chiesto a Icardi perché fosse lì con figli non suoi e dove fossero le sue figlie. A queste polemiche Maurito ha voluto rispondere punto per punto: LEGGI QUI.