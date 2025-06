Repubblica ha ricostruito il clima di enorme scontento nei confronti del direttore di RaiSport, Paolo Petrecca. "Tre sfiducie in tre mesi, è record", scrive il quotidiano spiegando le motivazioni che hanno mosso la redazione a votare contro Petrecca. Scrive Repubblica: "Fra le cause scatenanti, alcune scelte di Petrecca definite “umilianti e incomprensibili” dalla redazione ormai sull’orlo di una crisi di nervi: il cambio di tutte le line, alla cui cloche sono stati piazzati tutti amici della sua parte politica, pubblicamente rivendicati come tali; e la decisione di far condurre a una serie di esterni alcuni programmi sportivi di punta". Per esempio 90°: LEGGI QUI.