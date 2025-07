L'avvocato Annamaria Bernardini De Pace, incaricata dall'attore Raoul Bova, suo ex genero, di difenderlo nella causa civile relativa all'affidamento dei figli avuti con la ex compagna Rocio Munoz Morales, ha parlato del caso ai microfoni di La Presse: "Certo, è giusto che difenda chi non cede al ricatto da parte di uno come Corona. Sono fiera di lui". La De Pace ha anche assistito Bova per il deposito dell'esposto al Garante per la Privacy contro la diffusione degli audio e delle chat con Martina Ceretti. E oltre al Napoli è stato esposto un reclamo anche nei confronti di un altro club di serie A: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. L'avvocato De Pace ha spiegato anche come lei e il suo assistito intendono procedere nei confronti di Fabrizio Corona.