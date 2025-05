Simone Inzaghi ha elogiato i suoi ragazzi dopo la vittoria con il Torino. La settimana calcistica è stata impegnativa e ora l'Inter potrà godere di qualche giorno di riposo prima di immergersi negli ultimi impegni del mese. In ordine Lazio, Como e Psg in finale di Champions League."I ragazzi sono stati molto bravi. Avevo timore, sono sincero. Ora ci riposiamo due giorni, poi da mercoledì testa alla Lazio per una partita importante", ha dichiarato in conferenza stampa Inzaghi. Il tecnico spera di recuperare anche qualche giocatore infortunato. Ecco come sfrutteranno questi giorni di riposto i giocatori nerazzurri, a partire dal Capitano Lautaro che sta lavorando per tornare a disposizione di Inzaghi: LEGGI QUI