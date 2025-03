Intervistata da Repubblica per l'uscita del suo nuovo album, Radio Vega, Rose Villain ha raccontato il suo ultimo lavoro e si è sfogata

Intervistata da Repubblica per l'uscita del suo nuovo album, Radio Vega, Rose Villain ha raccontato il suo ultimo lavoro e la continua lotta per riaffermare la sua importanza come artista, oltre agli standard estetici stabili dai social: CONTINUA A LEGGERE