Daniele Rugani si prepara ad affrontare il Mondiale per club con la maglia della Juventus. Dopo la stagione in prestito all'Ajax, il difensore ha fatto ritorno a Torino, per aggregarsi al gruppo agli ordini di Tudor. La Juventus esordirà nella competizione contro l'Al-Ain. Per il difensore bianconero non è un momento facile a livello personale. Le voci confermano che Rugani e Michela Persico si sarebbero lasciati. La causa? Un tradimento da parte del giocatore della Juventus, del quale si è occupato un noto giornalista: LEGGI QUI.