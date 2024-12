Dopo undici vittorie consecutive l’Atalanta si ferma, ma il pareggio contro la Lazio basta ai bergamaschi per chiudere l’anno al primo posto in classifica, seppure in condivisione con in Napoli. Gasperini e Conte si godono il primato, ma l’Inter ha un solo punto di ritardo e deve recuperare una partita, fattore che potrebbe cambiare la situazione con i nerazzurri pronti a riprendersi il ruolo di capolista.