Questa prestazione arriva poco dopo un'altra prova straordinaria in Coppa Italia contro la Fiorentina, dimostrando la continuità del suo talento e delle sue capacità realizzative.

Grazie a questi exploit, Esposito ha raggiunto un traguardo significativo: è diventato il più giovane calciatore del campionato ad aver segnato almeno quattro gol fuori casa in questa stagione. Non solo, è anche il più giovane giocatore italiano ad aver messo a segno almeno quattro reti complessive in questa Serie A.