FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news gossip e curiosita Siparietto imbarazzante in diretta con Mediaset: ecco cosa ha detto Landucci a Monica Bertini

news

Siparietto imbarazzante in diretta con Mediaset: ecco cosa ha detto Landucci a Monica Bertini

Siparietto imbarazzante in diretta con Mediaset: ecco cosa ha detto Landucci a Monica Bertini - immagine 1
Le parole di Landucci, l'imbarazzo e la grande professionalità di Monica Bertini
Redazione1908

Ieri sera il Milan ha battuto il Lecce in Coppa Italia. Sulla panchina dei rossoneri c'era il vice allenatore Marco Landucci in sostituzione dello squalificato Massimiliano Allegri. Landucci si è presentato ai microfoni di Coppa Italia live - in diretta con lo studio di Mediaset - con toni euforici per la vittoria e non solo. Ad accoglierlo c'era la bravissima conduttrice e giornalista Monica Bertini, che lo ha invitato a parlare del successo a San Siro. Ma nei primi istanti della diretta il vice di Massimiliano Allegri è andato un po' fuori tema, riservando a Monica parole che l'hanno messa in imbarazzo: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. La Bertini ha risposto alla grande uscendo dal siparietto con grande stile e professionalità.

Leggi anche
Ambra, che bordata ad Allegri: “Tranne uno tutti i miei uomini erano…”
Ex Inter, Matthäus sfila alla cerimonia per il Pallone d’oro con la nuova fiamma: ha 26 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA